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ペルソナ3 主人公 ちびフィギュア
商品番号 D37521785665
商品名

ペルソナ3 主人公 ちびフィギュア
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,594 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...コレクションフィギュア性別...男Happyくじペルソナ3ちびフィギュア主人公(結城理)未使用ですが、ペルソナカードに傷などがみられます(画像参照)。その他初期キズ、汚れ等あるかもしれません。発送は普通郵便での発送です。以上をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。即購入可能#結城理#ペルソナ#くじ
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