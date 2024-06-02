ペルソナ3 主人公 ちびフィギュア

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フィギュア種類...コレクションフィギュア性別...男Happyくじペルソナ3ちびフィギュア主人公(結城理)未使用ですが、ペルソナカードに傷などがみられます(画像参照)。その他初期キズ、汚れ等あるかもしれません。発送は普通郵便での発送です。以上をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。即購入可能#結城理#ペルソナ#くじ