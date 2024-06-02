ニンテンドーDS ライト　シルバー　ラブandベリー カードリーダー　ソフト

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商品詳細
任天堂ニンテンドーDSライトグロスシルバーオシャレ魔女ラブandベリーDSコレクションセット売りカードリーダーご覧いただきありがとうございます。こちらはラブアンドベリーのセット売りになります！・NintendoDSライト グロスシルバー本体・タッチペン・充電器・ラブandベリーDSコレクション ソフト・【新品】ラブアンドベリーやムシキング対応カードリーダー、HCV-1000上記のカードリーダーは新品未使用になります。写真を撮るだけのために箱から開封しました。ds本体もラブandベリーも動作確認済みです！プチプチで梱包し箱に入れて発送予定です。※バラ売り不可※カードリーダー以外はあくまでも中古なので神経質な方は御遠慮ください。即購入可能です！DSLiteラブベリーセガ任天堂ラブベリーラブアンドベリーラブ\u0026ベリーセガ
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