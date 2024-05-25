PS5 ARMORED CORE VI ディスク版

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商品詳細
購入してビニールを開けた瞬間、自分のPS5がディスクが読めないタイプだった事を思い出しました、、ダウンロード版を購入し直したため、売却します。ビニールは開けてしまいましたが、そもそも使えないため、新品とさせていただきました。「PS5ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」定価:￥7900#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/recuperation365821.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion207178.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture768241.html
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