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PS5 ARMORED CORE VI ディスク版
商品番号 S62004043629
商品名

PS5 ARMORED CORE VI ディスク版
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してビニールを開けた瞬間、自分のPS5がディスクが読めないタイプだった事を思い出しました、、ダウンロード版を購入し直したため、売却します。ビニールは開けてしまいましたが、そもそも使えないため、新品とさせていただきました。「PS5ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」定価:￥7900#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/recuperation365821.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion207178.html
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