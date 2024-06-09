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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-1000AA01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4PS4＋コントローラー+電源ケーブルの構成となります。すぐ遊べると思います当時アメリカで購入しており、ホーム画面のXとOの設定がPS5みたいな感じになってます。ゲームする上では日本版と違いはありません。外観等にはかなり傷がありますので、プレイさえできればいいという方におすすめします。
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