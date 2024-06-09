2PM 公式ペンライト

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商品詳細
2PM公式ペンライトになります数年前にライブ会場で購入し、数回使用しました黄ばみ等はありませんが、商品の特性上、持ち手が少しペタペタとしています。外箱も一緒にお送り致します！暗所にて保管しておりましたが、素人保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。即購入⭕️防水対策+プチプチに包んでお送り致します
http://narcologia.ru/goods/mythic608735.html
http://narcologia.ru/goods/influenza893693.html
http://narcologia.ru/goods/composite925554.html
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