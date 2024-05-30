sukekiyo EROSIO 公式限定豪華版 手帳無し

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商品詳細
TYPE:公式通販限定豪華盤【数量限定】PRICE:￥11,000（＋送料¥902）DISC:3枚組FORMAT:2CD+Blu-ray+DiaryCATALOGUENO.:PZSK-047～049DISC1[CD]01.Margaret02.訪問者X03.口に林檎04.TheHole05.愛した心臓06.MOAN07.グロス08.論外な生き物として09.畏畏10.変わってくれませんでしょうか？11.フレームアウトからの12.呼吸DISC2[CD]01.愚問（DemoVer.）02.mysteryな（DemoVer.）sukekiyoTOUR2023「縫います、涙腺を。」2023年2月16日(木)なんばHatch03.触れさせる04.黝いヒステリア05.本能お断り06.猥雑DISC3[Blu-ray]◆MusicVideo・MOAN・訪問者X◆LiveFootagesukekiyoTOUR2022「蠢く、首ったけ」-漆黒の儀-2022年10月6日(木)ZeppDiverCity01.Scarlet02.TheHole03.Creeper04.zephyr05.Candis06.Valentina07.ただ、まだ、私。◆officialbootlegsukekiyoTOUR2022「蠢く、首ったけ」-朱雀の間-・2022年8月4日(木)新宿BLAZEsukekiyoTOUR2022「蠢く、首ったけ」・2022年8月7日(日)横浜1000CLUB・2022年8月12日(金)名古屋DIAMONDHALL・2022年8月14日(日)奈良EVANSCASTLEHALL・2022年8月16日(火)京都FANJ・2022年8月17日(水)岡山CRAZYMAMAKINGDOM・2022年8月20日(土)甲府CONVICTIONCDのみ一度再生しております裏DVD未開封※スケジュール帳は付きません簡易梱包
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