オホーツクに消ゆ　ファミコン

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商品詳細
オホーツクに消ゆ ファミコン箱の裏側左下にかなり小さな凹み傷があります。それ以外は非常に綺麗です。目立った傷や使用感もありません。写真の追加などあればお応えします。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#ファミコン#ファミリーコンピュータ#レトロ#レア#レトロゲーム#オホーツクに消ゆ
http://narcologia.ru/goods/monophonic103812.html
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