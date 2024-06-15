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【さくらももこ展 】公式図録
商品番号 K50513744642
商品名

【さくらももこ展 】公式図録
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

新品未使用になります。会場で展示される原画を多数収録するほか、たまちゃんやTARAKOさん、吉本ばななさんなどゆかりの深い方々による寄稿も収録。圧巻の408ページに、さくらももこ作品の魅力がぎっしりつまった永久保存版です。四六判　ページ数：408ページちびまる子ちゃんちびまるこちゃん限定
http://narcologia.ru/goods/stair75900.html
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