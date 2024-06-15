【さくらももこ展 】公式図録

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商品詳細
新品未使用になります。会場で展示される原画を多数収録するほか、たまちゃんやTARAKOさん、吉本ばななさんなどゆかりの深い方々による寄稿も収録。圧巻の408ページに、さくらももこ作品の魅力がぎっしりつまった永久保存版です。四六判 ページ数：408ページちびまる子ちゃんちびまるこちゃん限定
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