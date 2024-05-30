ザ・マーケティング 基本篇・実践編 激変する環境で通用する唯一の教科書

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ザ・マーケティング 基本篇 激変する環境で通用する唯一の教科書／ボブストーン，ロンジェイコブス【著】，神田昌典【監訳】，齋藤慎子【訳】 | フリマアプリ ラクマ



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ザ・マーケティング【実践篇】──激変する環境で通用する唯一の教科書

【コンビニ支払いでのご購入ご遠慮ください】表紙カバーにスレ、汚れ少しあり本文側面に薄いシミ（色づき）、小傷少しあり角折れしている箇所あり中身はきれいかと思います。元持ち主が喫煙者のため、タバコ臭あり読めれば良い方向けでお願い致します。「ザ・マーケティング:激変する環境で通用する唯一の教科書基本編」「〜実践篇」神田昌典/齋藤慎子/BobStone/RonJacobs定価:￥3800#神田昌典#神田_昌典#ボブ・ストーン#本#社会／経営