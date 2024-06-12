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古事記 祝詞 日本書紀(日本古典文学大系新装版)他神道関連本5点セット
商品番号 N37983186490
商品名

古事記 祝詞 日本書紀(日本古典文学大系新装版)他神道関連本5点セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

神道関連本5冊セット神社祭祀関係法令規程類纂長谷川晴男編(国書刊行会)定価8300円(税込)古事記・祝詞日本古典文学大系新装版(岩波書店)定価4000円(税込)古事記新潮日本古典集成(新潮社)定価2800円(税別)日本書紀(上)日本古典文学大系新装版(岩波書店)定価4500円(税込)日本書紀(下)日本古典文学大系新装版(岩波書店)定価4500円(税別)全てほぼ未使用です。外箱にはわずかに汚れ、色あせはありますが他はきれいな状態です。どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/mythic555635.html
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