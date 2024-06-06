当時物 入手困難】 B2ポスター 名探偵コナン 天国へのカウントダウン ...

はじめまして！数ある商品の中から、ご覧頂きありがとうございます。まずは必ず、プロフィールに目を通して頂いてからご購入手続き、コメントへ進んでいただくよう宜しくお願い致します！丸めて発送いたします。サイズ B2ポスター51.5cm×72.8cm2001年4月21日公開富士山が一望できる、西多摩市のツインタワービル・スイートルームで殺人事件が発生する。殺されたのは市議会議員・大木岩松。傍らには2つに割られた猪口が残されていた。一方、黒ずくめの組織と灰原の怪しい動きに気づいたコナンは、この事件に黒ずくめの組織が関わっているのではないかと警戒を強める。そんな中、ツインタワービルで開かれるパーティーにコナンや少年探偵団も招待される。しかし会場では更なる殺人、そして、ビルの中階で謎の爆発が発生し…。キャスト江戸川コナン：高山みなみ／毛利蘭：山崎和佳奈／毛利小五郎：神谷明／工藤新一：山口勝平／灰原哀：林原めぐみ／吉田歩美：岩居由希子／小嶋元太：高木渉／円谷光彦：大谷育江／ジン：堀之紀／ウォッカ：立木文彦／目暮警部：茶風林／阿笠博士：緒方賢一主題歌【ED】曲名：always／歌手：倉木麻衣／作詞：倉木麻衣／作曲：大野愛果／編曲：Cybersound



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