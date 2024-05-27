辻村 深月　16作品　20冊セット

辻村深月さんの作品20冊セットです。写真にて、おおまかな状態をご確認ください。冊数が多いため、すべての詳細をお伝えすることができませんことをご了承ください。全体的に多少の使用感はありますが、目立った汚れ等はなくきれいな状態だと思います。凍りのくじらぼくのメジャースプーン子どもたちは夜と遊ぶ上下スロウハイツの神様上下ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ冷たい校舎の時は止まる上下名前探しの放課後上下光待つ場所へV.T.R.本日は大安なりツナグ家族シアター鍵のない夢を見る太陽の坐る場所水底フェスタサクラ咲く※セット販売のみとさせていただきます。※コメントなし即購入OKです。※簡易包装、メルカリ便にて発送いたします。※自宅保管の中古品ですので、ご理解頂ける方のみ購入をお願いします。



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