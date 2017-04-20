！ニンテンドー 3DS LL 桃鉄　ソフト　ホワイト

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSLLホワイト中古品になります。桃太郎鉄道2017箱あり桃太郎鉄道20周年箱無し（初期設定してから使用ください）充電器（非純正）SDカード2GB付き動作確認済みですcolor:ホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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