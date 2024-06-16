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子供と犬　畦地梅太郎　　額絵　手摺り小版画
商品番号 S59921380141
商品名

子供と犬　畦地梅太郎　　額絵　手摺り小版画
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立ったダメージはなく、綺麗な状態です。縦27.7×横22.6㎝和風にも洋風にも馴染む雰囲気です。箱等はありませんが、木枠にガラスの額縁ですので、丁寧な梱包を心がけます。#木版画#版画#インテリア#壁掛け#登山#シンプル#素朴#額絵
http://narcologia.ru/goods/providence598094.html
http://narcologia.ru/goods/traverse570526.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical432701.html
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