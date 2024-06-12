ネオジオポケットとソフト６個

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本体とソフト6個です。１個は本体に取付済です。本体の色は黒色になります。コントロール部(左側)のボタンが割れてしまったので、接着剤で修理しております。説明書が5冊ほど有りますが、全ソフトとの合致は不明です。将棋の達人パチスロアルゼ王国‥ディ-エイチ2パチスロアルゼ王国‥イーカップパチスロアルゼ王国‥HANABIパチスロアルゼ王国‥大花火ビックバンプロレス以上６本のソフトです。単３電池２本は新品交換しておりますが、ボタン電池の交換も必要です。化粧箱、説明書は有りません。