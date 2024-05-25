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【社史】「ニッカウヰスキー 80年史 1934-2014年」ニッカウヰスキー
商品番号 K19984574483
商品名

【社史】「ニッカウヰスキー 80年史 1934-2014年」ニッカウヰスキー
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 13,670 円
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商品詳細

「ニッカウヰスキー80年史1934-2014年」80年史編纂委員会編2015年ニッカウヰスキー◆◆詳細◆◆ニッカウヰスキー株式会社、1934年創業から2014年で創立80年を記念して刊行された社史。創業者はNHKの連続テレビ小説「マッサン」　のモデルとなった竹鶴正孝。創業までの竹鶴正孝の生い立ちとウイスキーづくりから、2013年のアサヒビールと営業統合まで豊富な図版とともに巡る内容。巻末にはブラックニッカ、スーパーニッカ、竹鶴などの商品史、ウイスキー原酒など技術史が収録◆◆仕様◆◆ウイスキー企業経営ビジネス社史記念誌参考書ソフトカバー29.7x21cm191ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレ・薄ヤケが若干ございますページ良好#本#ウイスキー#竹鶴#モルトウイスキー#企業
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