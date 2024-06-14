リュシフェル CD ビデオ 雑誌 その他　Λucifer　快感フレーズ

閲覧ありがとうございます。リュシフェルのCDや雑誌その他グッズです。過去にコレクションしていました。初回限定盤や限定のグッズも入ってます。商品は比較的綺麗だと思いますが、年数経過によるシミなどがついてる可能性あります。雑誌は確認しましたが、もしかしたらリュシフェル以外が切り抜かれてる可能性もあります。上記内容に御理解頂ける方にセットで販売致します。CDシングル堕天使BLUE(快感フレーズステッカー付き)Cの微熱TOKYO幻想CARNATIONCRIMEJUNKCITY(初回限定Wジャケット＆ピクチャーレーベル)TUBASAハイパーソニックソウルアルバムLIMITCONTROL(初回限定イラストレーベル使用2000年カレンダー入り)BEATRIP(初回特典オリジナルフォトブック入り)Be-Tripツアーパンフレット、EGOVISION雑誌7冊追加ESCAPE【ビデオ】初回限定盤スペシャルクリアパッケージ使用初回特典フォトブック付きハイパーソニックソウル特典袋BEATRIP特典雑誌付録ポスター等商品に不具合が生じた場合でも返品できかねます。細かい方は御遠慮下さい。#リュシフェル#Λucifer#快感フレーズ#咲夜#MAKOTO#YUKI#TOWA#ATSURO#SANTA#Vicious#ROCK#ROCKiTi#ARENA37℃#POPBEAT#PATiPATi#新條まゆ#アニメ#レア#限定#バンド#ロック



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