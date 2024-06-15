【裁断済】CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識

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商品詳細
「CT診断一問一答:研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識」神田知紀/神田知紀/村上卓道/村上卓道定価:￥6600#神田知紀#神田知紀#村上卓道#村上卓道#本#自然／医療・薬学・健康即購入OKです(^^)・裁断済みです。綴じ口より裁断されておりバラバラの状態です。書き込みはなく綺麗な状態です。裁断しているため、「傷や汚れあり」にました。裁断してある中古品であること、素人による裁断であることをご理解のうえ、ご購入下さい。・ほとんど使用しておりませんが、多少のキズや小さな角折れ等あるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。・梱包は丁寧に行うようにしておりますが、配送中の破損は保証できませんので、ご了承下さい。・1-2日で発送致しますが、週末や連休中は発送が休み明けになることがあるかも知れません。その際はご容赦下さい。
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CT診断一問一答: 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
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CT診断一問一答 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識 裁断済み ...
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ＣＴ診断一問一答 研修医が最初の１か月で知るべき基礎知識 Ｇａｋｋｅｎ ＫＥＹＢＯＯＫ Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ
ＣＴ診断一問一答 | Gakken メディカル出版事業部
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売れ筋商品 裁断済み CT診断一問一答 研修医が最初の1
るな☢放射線科医・画像診断医(#Rdiag) (@R19890529) / X
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CT診断一問一答: 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
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