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ELLEGARDEN (エルレガーデン) DVD 全6枚 セット
商品番号 N42559259604
商品名

ELLEGARDEN (エルレガーデン) DVD 全6枚 セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,552 円
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商品詳細

1.MYOWNDESTRUCTIONTOURBOOTLEG2.BRINGYOURBOARD!!TOURBOOTLEGⅡ3.BadForEducationTOURLASTBOOTLEG4.DoggyBags5.ELEVENFIRECRACKERSTOUR06-07～AFTERPARTY6.2008.09.07.STUDIOCOAST・国内正規品・ライブDVD全6点セットになります。・各巻封入物あり・ジャケットに日焼け(色褪せ)はありません。・ディスクの状態はほぼ良好ですが一部ディスクに少しのスレがあります。(再生に問題ありません)※バラ売り、値下げ不可※#ELLEGARDEN#エルレガーデン#細美武士#theHIATUS#ハイエイタス#MONOEYES#モノアイズ
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