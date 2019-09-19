初代メガドライブ＋ソフト3種セット

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【初代メガドライブ＋ソフト】ジャンク品本体 1台コントローラー 2個（うち一つはミニのもの？）その他コード類 2種カセット 3種 ・ぷよぷよ ・ソニックザヘジホッグ（ケースなし） ・ソニックザヘジホッグ2※電源コードがへたっており動作確認はできておりません。（ランプはつきました）ご理解の上ご購入をお願いします。※消毒済みですご購入後のクレームや、返品の対応は致しかねます。ご納得の上ご購入よろしくお願い致します。★ソフトは別でも出品しますのでご興味ありましたらチェックお願いします#メガドライブソフト_Mimi#メガドライブ#メガドライブ本体#メガドライブミニ#セガ#ぷよぷよ#ソニックザヘジホッグ#ソニックザヘジホッグ2#大魔界村#飛竜#SuperThunderBlade#AFTERBURNERⅡ#THUNDERFORCEⅢ#SUPERMonacoGP#WorldofMusion#MEGADRIVE#MEGADRIVEMINI#ソニック#SEGA#SONIC#MEGADRIVE#MEGADRIVEMINI#ゲーム#昭和ゲーム#レトロゲーム#家庭用ゲーム機