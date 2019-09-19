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初代メガドライブ＋ソフト3種セット
商品番号 X77721724598
商品名

初代メガドライブ＋ソフト3種セット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【初代メガドライブ＋ソフト】ジャンク品本体　1台コントローラー　2個（うち一つはミニのもの？）その他コード類　2種カセット　　　　3種　・ぷよぷよ　・ソニックザヘジホッグ（ケースなし）　・ソニックザヘジホッグ2※電源コードがへたっており動作確認はできておりません。（ランプはつきました）ご理解の上ご購入をお願いします。※消毒済みですご購入後のクレームや、返品の対応は致しかねます。ご納得の上ご購入よろしくお願い致します。★ソフトは別でも出品しますのでご興味ありましたらチェックお願いします#メガドライブソフト_Mimi#メガドライブ#メガドライブ本体#メガドライブミニ#セガ#ぷよぷよ#ソニックザヘジホッグ#ソニックザヘジホッグ2#大魔界村#飛竜#SuperThunderBlade#AFTERBURNERⅡ#THUNDERFORCEⅢ#SUPERMonacoGP#WorldofMusion#MEGADRIVE#MEGADRIVEMINI#ソニック#SEGA#SONIC#MEGADRIVE#MEGADRIVEMINI#ゲーム#昭和ゲーム#レトロゲーム#家庭用ゲーム機
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