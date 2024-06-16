ポケモンカード　ガラルギャロップ　sr psa10

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特徴···PSA鑑定ボックスパックシングル···シングルタイトルの商品になります!!ご覧いただきありがとうございます♪※カードはトラブル防止のため全てプレイ用になりますので宜しくお願い致します。PSA鑑定により、10点と評価されたカードです。今後も高騰も見込めるカードです！※10点の評価であっても、微小のキズ等がある場合があります。ケースの細かい傷などを気にされる方や、神経質な方はご購入をお控えください。※PSA番号は詐欺行為を防ぐため、隠して撮影しております。ご購入後、番号はお伝えします！高額なカードのため、濡れ防止折れ防止を行いきっちりと梱包をして発送いたします。※ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。その他、質問等ございましたらお気軽にコメント下さい！詳細な状態を知りたい方は画像追加させていただきますので、お気軽にコメントくださいまとめて買いたい方#ざざポケカ気軽にコメントお願い致します!!検索ポケモンカードポケカサポートグッズモンスターコレクション古いカード