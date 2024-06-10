FINAL FANTASY　TRADING ARTS vol.2

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商品詳細
ファイナルファンタジー トレーディングアーツ 第二弾12個入りのBOXになります。新品未開封ですが、かなり古いので箱に変色あります。ティファ、ヴィンセント、セルフィ、ジダン、ティーダ、リュックの全6種類にシークレットがあるそうです。BOXなのでほぼコンプリート出来そうだとは思いますが必ず全て揃うとは限りません。この箱のまま見えないように包装して発送させて頂きます。人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...コレクションフィギュア
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