ピクミン　びっくらたまご5個 コンプリートセット

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商品詳細
【全5種類揃うことを保証します】通常ランダムな所、びっくらたまご攻略サイトを参考に、選んでおります。ですので、100%狙った物が入っています。入っていなかったら交換対応致します。私が行ったものは全て狙った物でした。心配な方は攻略サイトを見て頂く事と、画像の番号で正しいか確認してください。【判別方法】商品裏に11桁の番号があり、10,11桁目番号－4,5桁目番号＝おもちゃ番号となる※・心配な方、あらかじめお湯で溶かし、中身を判別させたうえで発送することも出来ます。・パッケージには何の番号の物か記載させてもらってます。・配達時にびっくらたまごが欠けてしまう等あるかもしれません。入浴剤を溶かすと黄色のお湯となり、ミックスフルーツの香りが楽しめます。【セット内容】マスコット入り入浴剤5個●入浴剤（浴用化粧料）形 ：球型香り：ミックスフルーツの香り色 ：黄色●マスコット（全5種）・青ピクミン・黄ピクミン・赤ピクミン・紫ピクミン・白ピクミン
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