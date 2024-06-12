「値下」四方道夫「鳥取県にて」油絵　風景画

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祖父母が収集していた絵画なのですが、数が多く自宅に飾りきれなきため倉庫で眠っているより人に見てもらえた方が良いのではないかと思い出品いたします。絵画については知識がないため、質問は答えられる範囲で答えます。額全体縦×横53.5×60.5素人採寸になりますので多少の誤差はあります。配送ご希望などあればおっしゃって下さい。値引きも多少は考えてます。よろしくお願いいたします。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具