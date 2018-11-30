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龍玄とし Toshl ブランケット ブランケッとし
商品番号 O82044425364
商品名

龍玄とし Toshl ブランケット ブランケッとし
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年7月龍玄としサマードリームジャンボCONCERT開催記念グッズ購入後クローゼット保管しておりました未使用品を出品します実際に2年使用しておりますが使い心地が良く、洗濯も数え切れない頻度でしていますが品質劣化しておらず非常に良い商品だと思います(参考)ブランケッとし　ぬくもりに包まれ素材は柔らかく、軽く、保温性も抜群ですプリントもはっきりくっきり仕上げサイズ　91cm×66cm素材　ポリエステル100％
http://narcologia.ru/goods/recuperation861221.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion622978.html
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