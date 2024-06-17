新品・茶道具セット・桐の短冊箱揃

ご覧いただき、ありがとうございます。茶道具セット・桐の短冊箱揃です。棗（朱色）・茶筅（数穂）・柄杓（竹）茶碗（陶器）・平茶碗（陶器）・水指（陶器）・建水（陶器）・蓋置き（陶器）・香合（陶器）陶器は瀬戸焼です。器類は、裏底に銘も入っています。◆桐箱の大きさ┗約１８０×１８０×５１５ｍｍ◆価格┗楽天市場さんにて、５万６００円で販売しているものと、ほぼ同じです。 私は愛知県瀬戸市の商店で購入しましたので、もっと高かったですが・・。 ほぼ同じというのは、その時々にて、柄などが変わるそうなのです。◆状態┗新品ですので、よろしくお願いいたします。 また、他にも多数出品しています。同梱が可能な場合は、送料分２００円～６００円くらいが、お安くできますので、是非ご覧ください。茶道具 茶箱 短冊箱



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