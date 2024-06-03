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BANDAI 1995 ビーファイターヒーロー　フィギュア４種セット
商品番号 Y83940317508
商品名

BANDAI 1995 ビーファイターヒーロー　フィギュア４種セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAI1995　ビーファイターフィギュア４種セットです。・レッドブル・ブルービート・ブラックビート・シースタッグ状態:　長期保管の未開封品です。バラ売り、値下げ不可
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