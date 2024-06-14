vstarユニバース　1box 未開封

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ポケモンカードvstarユニバースVstarユニバース ブイスターユニバースブイユニ ボックス 1ボックス box1boxシュリンクなし、ペリペリあり新品、未開封です。ゲオにて購入しました。必要であればレシートの画像も添付致しますのでお気軽にお申し付けください。シュリンクは購入時に剥がされましたが、ペリペリは開いておらず、ボックスの封入率は同じとなっております。箱のまま発送させていただきます。即購入可能です。よろしくお願いします。