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商品詳細
10年ほど前に購入した岩絵具です。 未使用のものがかなりあります。袋が古くて汚れておりますが、絵の具に問題はないと思います。 9、10、11、12、13番、白等含まれております。 (猫が触りましたので、猫アレルギーの方はご注意ください。)返品不可でよろしくお願いいたします。絵具の種類...岩絵具
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