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岩絵具ひと揃い
商品番号 F73918918673
商品名

岩絵具ひと揃い
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に購入した岩絵具です。　未使用のものがかなりあります。袋が古くて汚れておりますが、絵の具に問題はないと思います。　9、10、11、12、13番、白等含まれております。　(猫が触りましたので、猫アレルギーの方はご注意ください。)返品不可でよろしくお願いいたします。絵具の種類...岩絵具
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