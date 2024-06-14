スノーハザード　1BOX シュリンク付き

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商品詳細
新品未開封になります。シュリンク付きです。コンビニなどで購入しました。レシートもあります。何かありましたらコメントお願いします。♯ポケモン♯ポケモンカード♯ポケモンカードBOX♯シュリンク付きナンジャモナンジャモセットジムセットポケモンポケモンカードポケモンカードゲーム漆黒のガイストイーブイヒーローズフュージョンアーツVMAXクライマックススターバースシャイニースターVスペースジャグラータイムゲイザーポケモンgoダークファンタズマバトルリージョン白熱のアルカナパラダイムトリガーVStarユニバーススカーレットバイオレットexトリプレットビートクレイバーストスノーハザード151ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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