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261『七宝焼 花 香合』青　　/骨董品 古美術 古玩 アンティーク
商品番号 U55234589160
商品名

261『七宝焼 花 香合』青　　/骨董品 古美術 古玩 アンティーク
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約2.3センチ　約5.9×3.8センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）汚れ、錆びが見られます。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入OKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆261
http://narcologia.ru/goods/revamp832222.html
http://narcologia.ru/goods/waveform531417.html
http://narcologia.ru/goods/competitive37981.html
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