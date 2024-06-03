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布袋寅泰 写真集 Glorious Days バービー山口サイン 予約特典写真集
商品番号 G37765028840
商品名

布袋寅泰 写真集 Glorious Days バービー山口サイン 予約特典写真集
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 6,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年発売したばかりの布袋寅泰さんの写真集です。バービー山口さんのサイン入りです。サラッと見たのみでとても綺麗です。予約特典のために特別に制作されたZINE『hotei』(12ページの写真集)と、ポストカードとしおりも付いてます。発送は梱包されていた外段ボール箱を利用します。段ボールには、伝票を剥がしたあとがあります。ご了承ください。
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