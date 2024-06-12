チャーピー 英語 英会話学習ロボット　Charpy

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ご覧いただきありがとうございます。英会話ロボットのチャーピーです。頂き物ですが、使用しないため出品します。未使用品です。中身確認のため開封しました。入っているものは本体、AC電源（充電器、アダプター）クイックスタートガイドクラウドに接続できる様で、ホームページには以下の様に書いてありました。チャーピーをレインボーモード（クラウドサービス）に接続することで、チャーピーの世界が広がります。ユーザーの学習データはもちろん、発話した内容を蓄積することで、ユーザーをより理解した会話ができるようになります。英会話ロボット「チャーピー」は、英語音声認識対話型の英語学習ロボットです。人工知能（AI）を搭載しており、学習状況や会話内容を分析して徐々にあなたに合ったチャーピーへと成長します。また、カメラを使って人物特定や感情認識を行います。個人保管のため、ご理解いただける方のご購入をお願いします。クラウドサービス1年間利用券が未使用のまま付いていますが、有効期限が定かではありません。使えない場合があります。値下げ交渉NG即購入OK