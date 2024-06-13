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超美品 YAMAHA PAC112VM Pacifica ヤマハ パシフィカ
商品番号 H31157756589
商品名

超美品 YAMAHA PAC112VM Pacifica ヤマハ パシフィカ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAPAC112VMPacifica美品使用は極小の新品同様です。ネックはほぼストレートですフレットの減りもありません電器系統問題ありませんピックガードには保護シート貼られた状態ですキズやスレなく金具にも曇り有りません。オーナーマニュアル、ソフトケース、アーム、レンチ、ストラップ、チューナー、が付属します。（スタンドは付属しません）ギター用段ボール入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis336244.html
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