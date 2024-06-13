超美品 YAMAHA PAC112VM Pacifica ヤマハ パシフィカ

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YAMAHAPAC112VMPacifica美品使用は極小の新品同様です。ネックはほぼストレートですフレットの減りもありません電器系統問題ありませんピックガードには保護シート貼られた状態ですキズやスレなく金具にも曇り有りません。オーナーマニュアル、ソフトケース、アーム、レンチ、ストラップ、チューナー、が付属します。（スタンドは付属しません）ギター用段ボール入れて発送致します。