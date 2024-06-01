1/150　スカンジナビア航空　エアバス　A340

○不具合など分かる範囲で記載していますが細かい傷等など全て伝えきれません、中古品とご理解出来ない方の購入はご遠慮ください《商品説明》・大きさ：約長約45cm、幅42.5cm、台座に取付けた状態で高さ23cm・スケールは1/150程度だと思います・ダイキャスト製・元箱ありません、大きさに合う箱に入れてお送り致します《発送》・発送まで日数を頂きます、お急ぎの際は事前にご質問ください・お手数ですがお届け日時の指定はお問い合わせ番号からご指定ください・らくらくメルカリ、ゆうゆうメルカリ便はそれぞれ変更する場合があります《その他》・即購入OKです、交渉中でも先に購入された方が優先されます・コメントや評価、やり取りからお取引に不安がある方はブロックさせて頂きます



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