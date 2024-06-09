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4点セット　阪急　コラボ　ミッフィー
商品番号 H61674823477
商品名

4点セット　阪急　コラボ　ミッフィー
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪急電車とミッフィーのコラボグッズセットです。ぬいぐるみキーチェーン＆クリアファイル＆エコバッグ＆ノベルティの非売品のピンバッジの4点セットです。バラ売り不可です。阪急電車とミッフィーのコラボぬいぐるみキーチェーンは、販売時から袋に入らずに売ってましたので購入後すぐに袋に入れました。簡易包装でネコポスにそのまま入れて配送予定です。お値下げご遠慮ください。一度人の手に渡ったお品物である事をご理解の上、完璧な物を求める方、神経質な方、初期傷や初期汚れをご理解頂けない方は、ご購入は遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/influenza236693.html
http://narcologia.ru/goods/navigate569030.html
http://narcologia.ru/goods/preference510938.html
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