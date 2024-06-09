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全日空商事1/400　GSE付き　B747-400D 引退記念
商品番号 T62895720689
商品名

全日空商事1/400　GSE付き　B747-400D 引退記念
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号:NHG40087全日空商事から発売された1/400モデルです。ANAの最後のジャンボジェット、B747-400D(JA8961)の引退記念モデルです。2枚目にある通り地上作業車両(GSE)とスポットが付属します。付属品は全て揃っています。しばらく箱に入れていたため状態は良いと思われます。箱にスレやキズがあるのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Adder150675.html
http://narcologia.ru/goods/browse630691.html
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