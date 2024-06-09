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- 全日空商事1/400 GSE付き B747-400D 引退記念
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商品詳細
商品番号:NHG40087全日空商事から発売された1/400モデルです。ANAの最後のジャンボジェット、B747-400D(JA8961)の引退記念モデルです。2枚目にある通り地上作業車両(GSE)とスポットが付属します。付属品は全て揃っています。しばらく箱に入れていたため状態は良いと思われます。箱にスレやキズがあるのでご了承ください。
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