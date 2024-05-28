S.H.フィギュアーツ アイアンパトリオット 『アイアンマン3』

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商品詳細
S.H.フィギュアーツアイアンパトリオット『アイアンマン3』予備で購入後、未使用のままとなっていたため出品します。新品未開封でしたが、状態確認のため開封済みです。べた付きや関節の固着など無く、問題のない新品状態です。#BANDAI#アイアンマン3『アイアンマン』シリーズ#アイアン・パトリオット#S_H_フィギュアーツアイアンパトリオット『アイアンマン3』フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/12
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