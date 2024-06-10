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KID PHENOMENON キドフェノ 川口蒼真 アクスタ フォンタブ セット
商品番号 R30568259984
商品名

KID PHENOMENON キドフェノ 川口蒼真 アクスタ フォンタブ セット
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用未開封です即購入○バラ売り×コメント頂いていても即購入していただいた方優先します売り切りたいため値下げ交渉○大幅でない限りは対応させて頂きますので希望額をコメントまで売れなければ在庫処分しようと考えてますので今月いっぱいの販売となりますCDのみ要らなければコメントいただければCDなし可能CDなしの場合お気持ち程度のお値下げ可能素人保管ですので神経質な方は御遠慮くださいKIDPHENOMENONキドフェノWheelie受注生産限定特典アクリルスタンドアクスタフォンタブプロフィールシートCD川口蒼真佐藤俊乃介鈴木瑠偉夫松健介岡尾琥珀遠藤翼空山本光汰
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