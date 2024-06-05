RockJAM キーボード 61鍵盤

○商品について・RockJam61鍵盤電子キーボード・型番▶︎RJ361・年式不明・付属品▶︎取り扱い説明書、ACアダプター、譜面立て、イヤホン61鍵盤本体+付属品4点お付けして配送します。外箱はスレ傷、凹みが多少あります。○梱包について・アルコール消毒後に水濡れ防止加工として袋に本体と譜面立て、取り扱い説明書を梱包してから箱に入れさせていただきます。○配送について・購入後1~2日以内に配送させて頂きます。1年前に購入後半年ほど使用して新しい電子ピアノを購入したため今回出品させていただきます。初心者向けのキーボードです。1度人の手に渡ったものですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。



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