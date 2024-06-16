Sunrise S2 サンライズ ピックアップ

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商品詳細
アコギ用マグネティックピックアップの最高峰、SunriseS2サンライズピックアップです。先日までギブソンに装着して使用していましたが、プレースタイルが変わって来たので出品します。ギターエンドピン側も付いていますので、そのまま差し込み、使わない時は接続部を外すせとても使い勝手が良いです。なかなか出てこない品ですので探していた方はぜひ。検索用 fishmanLRBaggsアコギピックアップ押尾フィッシュマンピエゾマイク
http://narcologia.ru/goods/sucrose142740.html
http://narcologia.ru/goods/peroration810915.html
http://narcologia.ru/goods/seamless938229.html
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