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Sunrise S2 サンライズ ピックアップ
商品番号 J89024917019
商品名

Sunrise S2 サンライズ ピックアップ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 18,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アコギ用マグネティックピックアップの最高峰、SunriseS2サンライズピックアップです。先日までギブソンに装着して使用していましたが、プレースタイルが変わって来たので出品します。ギターエンドピン側も付いていますので、そのまま差し込み、使わない時は接続部を外すせとても使い勝手が良いです。なかなか出てこない品ですので探していた方はぜひ。検索用　fishmanLRBaggsアコギピックアップ押尾フィッシュマンピエゾマイク
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