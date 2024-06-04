ベルセルク ガッツ Ani-Art プレイマット

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現在生産が終了している商品です。即購入可能です。お値下げ不可。アニメ『ベルセルク黄金時代篇MEMORIALEDITION』より、Ani-Artプレイマットの登場です。ガッツを新たなタッチで魅力的に表現し、プレイマットに仕上げました。デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。素材：ポリエステル、ラバーサイズ：（約）縦35cm×横60cmアニアートaniartオムニバス大ベルセルク展