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ベルセルク ガッツ Ani-Art プレイマット
商品番号 B10126911736
商品名

ベルセルク ガッツ Ani-Art プレイマット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在生産が終了している商品です。即購入可能です。お値下げ不可。アニメ『ベルセルク黄金時代篇MEMORIALEDITION』より、Ani-Artプレイマットの登場です。ガッツを新たなタッチで魅力的に表現し、プレイマットに仕上げました。デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。素材：ポリエステル、ラバーサイズ：（約）縦35cm×横60cmアニアートaniartオムニバス大ベルセルク展
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