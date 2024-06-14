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アルトサックス bamソフトパックケース
商品番号 V51511673484
商品名

アルトサックス bamソフトパックケース
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️もっと楽器を使用すると思い持ち運びのために購入しましたが楽器自体使用しなくなってしまい楽器自体売りに出してしまったため結局1度も外に持ち出さず保管していまして新品未使用になります！！新品未使用ですがサックスフォックスのシールが貼られているのと画像8、9枚目のように2箇所初期からある黒い点がみられます。ショルダーの紐はもう1つあり計2つになります！リュックのようにもできる為持ち運びがとても便利です！2つともお譲りいたします！サックスフォックのキーホルダーもお付け致します！
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