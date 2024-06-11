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【真作】川北霞峰/山村初冬図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-127
商品番号 D53715236796
商品名

【真作】川北霞峰/山村初冬図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-127
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 11,655 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】川北霞峰　【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の折れ、巻シワあります。表装は地に多少の汚れシミあります。桐共箱付　　　　軸丈　縦　206㎝×幅　87㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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