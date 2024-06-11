CTK-631 キーボード

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商品詳細
動作確認済です。全てのキーの音を確認出来ました。一部のキーと本体裏面に傷がございます。付属品:説明書、ACケーブル、譜面台、日本語シート音色:200トーンリズム:100種類鍵盤数:61鍵盤イヤホンジャック1穴アッシグナブルジャック1穴MIDIOUT/IN各1穴ピッチベンド付※鍵盤が光るナビゲーション機能はございません 自動演奏曲有りキーボード本体横幅:約95cm奥行:約37,5cm厚さ:約2〜13cm譜面立て縦:約21cm横:約48cm即購入⭕️#カシオ#CASIO#ctk631#キーボード#ピアノ#CASIOCTK_631
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