エンゼルス　大谷翔平2刀流フィギュア

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）...野球置く場所がなく、出品しました。写真を撮る時だけ箱からだしています。投手\u0026打者の大谷バージョンフィギュアです。
http://narcologia.ru/goods/response256842.html
http://narcologia.ru/goods/waveform806517.html
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