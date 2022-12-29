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[最終値下げ]ねぽらぼ　2周年記念フルセット
商品番号 M76058439788
商品名

[最終値下げ]ねぽらぼ　2周年記念フルセット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブ熱が暑かった頃に購入しましたが、社会人になり、時間がなくなり、冷めてしまったため出品させていただきます。梱包材を使用して早期発送させて頂きます。最終値下げ14,000円セット販売◇ねぽらぼ2周年記念フルセット〈商品説明〉　ねぽらぼの2周年を記念したフルセット商品です。〈セット内容〉・記念グッズ2種・特典：箔押し複製サイン入り「とうち描き下ろしポストカード」商品詳細◇記念グッズ・ねぽらぼ敷きパッド　イラスト：とうち　サイズ：約H205×W100cm　素材：ポリエステル・ねぽらぼと一緒におねんね枕カバー　イラスト：ぱんじゃむのなめ　サイズ：約H43×W63cm　素材：ポリエステル特典：箔押し複製サイン入り「とうち描き下ろしポストカード」タグホロライブhololive0期生:ときのそら、ロボ子さん、さくらみこ、星街すいせい1期生:白上フブキ、夏色まつり、赤井はあと、夜空メル、アキ・ローゼンタール2期生:大空スバル、湊あくあ、百鬼あやめ、紫咲シオン、癒月ちょこゲーマーズ:大神ミオ、猫又おかゆ、戌神ころね3期生:宝鐘マリン、白銀ノエル、兎田ぺこら、潤羽るしあ、不知火フレア4期生:桐生ココ、角巻わため、天音かなた、姫森ルーナ、常闇トワ5期生:雪花ラミィ、獅白ボタン、尾丸ポルカ、桃鈴ねね6期生:ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、沙花叉クロヱ、風真いろは
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