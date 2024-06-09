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B1番ストレート抜き差し管　アレキサンダー103用
商品番号 S15755701314
商品名

B1番ストレート抜き差し管　アレキサンダー103用
ブランド名 Svital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルンアクセサリー・パーツ···その他アレキサンダー103ホルン用のB1番管のストレート型抜き差し管です。大阪の工房で特注で製作していただきました。クロアチア出身のホルン奏者ラドヴァン・ヴラトコヴィッチ氏とお話しした際にストレート管の吹奏感の方が好きだ、という事を仰っており、そこから構想を得て製作していただきました。少し前の世代のオケプレイヤーたちは好んでストレート管に変える方もいらっしゃったようです。ストレート管の特徴は演奏時のHiEs.Dなどのくっきりとしたツボ感や抜けのいい音色感が特徴です。大変気に入った代物でしたが懐が寂しいためなくなく出品致します。私の使っていたアレキサンダーは34000番代で27000番代のアレキに使用確認取れておりますアレキサンダーの製造番台によって若干の抜き差しの径が違う為、ご購入の際は今一度ご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/assessor193303.html
http://narcologia.ru/goods/providence318994.html
http://narcologia.ru/goods/Addict648618.html

B1番ストレート抜き差し管　アレキサンダー103用
B1番ストレート抜き差し管 アレキサンダー103用-

B1番ストレート抜き差し管　アレキサンダー103用
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アレキサンダー ホルン 103用抜差し管のご紹介! - 管楽器専門店ダク・DAC

B1番ストレート抜き差し管　アレキサンダー103用
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