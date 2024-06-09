種類···ホルンアクセサリー・パーツ···その他アレキサンダー103ホルン用のB1番管のストレート型抜き差し管です。大阪の工房で特注で製作していただきました。クロアチア出身のホルン奏者ラドヴァン・ヴラトコヴィッチ氏とお話しした際にストレート管の吹奏感の方が好きだ、という事を仰っており、そこから構想を得て製作していただきました。少し前の世代のオケプレイヤーたちは好んでストレート管に変える方もいらっしゃったようです。ストレート管の特徴は演奏時のHiEs.Dなどのくっきりとしたツボ感や抜けのいい音色感が特徴です。大変気に入った代物でしたが懐が寂しいためなくなく出品致します。私の使っていたアレキサンダーは34000番代で27000番代のアレキに使用確認取れておりますアレキサンダーの製造番台によって若干の抜き差しの径が違う為、ご購入の際は今一度ご確認ください。



B1番ストレート抜き差し管 アレキサンダー103用-



B1番ストレート抜き差し管 アレキサンダー103用-



アレキサンダー ホルン 103用抜差し管のご紹介! - 管楽器専門店ダク・DAC



アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ラッカー/銀 メッキ フィニッシュ ケース 付き マウスピース 楽器 プロフェッショナル ラッカー



アレキサンダー103用B1番管ストレートタイプ支柱無しアンラッカー ...



アレキサンダー103用B1番管ストレートタイプ支柱無しアンラッカー ...



Verocity Effect Pedals 八百式－ＨＭ 適切な価格 17850円 www ...



アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ラッカー/フィニッシュ ケース 付き マウスピース 楽器 プロフェッショナル (銀 メッキ) 銀メッキ



アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ラッカー/銀 メッキ フィニッシュ ケース 付き マウスピース 楽器 プロフェッショナル ラッカー



Amazon | アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ...



アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ラッカー/フィニッシュ ケース 付き マウスピース 楽器 プロフェッショナル (銀 メッキ) 銀メッキ



Verocity Effect Pedals 八百式－ＨＭ 適切な価格 17850円 www ...



アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ラッカー/銀 メッキ フィニッシュ ケース 付き マウスピース 楽器 プロフェッショナル ラッカー



Verocity Effect Pedals 八百式－ＨＭ 適切な価格 17850円 www ...



Amazon | アレキサンダー 103 フレンチ ホーン F/Bb ダブルロー ...