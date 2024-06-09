マランツ MPM-1000

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商品詳細
marantzProfessionalマランツプロコンデンサーマイクロフォンMPM-1000J ウィンドスクリーン・スタンド・XLRケーブル付属開封はしてありますが、未使用品となります。使用する予定がなくなった為出品致します。箱には写真の様に、剥がし後があります。※接続ケーブルはUSBではなく、【XLRケーブル】となります。
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