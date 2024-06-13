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ANA A380 Flying Honu JA381A 1/400
商品番号 C35244735677
商品名

ANA A380 Flying Honu JA381A 1/400
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANAのA380フライングホヌの模型です。特徴的で可愛らしい機体のデザインが忠実に再現された模型です。こちらは日本では販売されていないレアなモデルとなります。※箱に開封歴有り。普段は暗所にて箱に入れて保管していました。※Phoenix製のA380の製品の特性上、地面に置いた時にわずかに前輪が浮いてしまいます。※機体のギア付に小さな汚れのようなものが購入時からありした。(8枚目)※箱に若干の痛みがあります(9枚目)※一度人の手に渡った中古品であることご理解よろしくお願い致します。※モデルの製造過程においてキズなどのエラーが生じる場合がございます。目立つ箇所は前もってお知らせしますが、細かな箇所についてはご理解頂きますようお願い致します。メーカー:Phoenixスケール:1/400主な素材:合金飛行機模型
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